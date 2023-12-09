İnegöl Devlet Hastanesi'nde Sağlık Tarihi Ambulans ve Oyun Ambulans Müzesi

Bursa'da, İnegöl Devlet Hastanesi içerisine kurulan ve 2020 yılında Kültür Bakanlığı tarafından özel müze olarak tescillenen 'Sağlık Tarihi Ambulans ve Oyun Ambulans Müzesi', her yıl milyonlarca kişiyi ağırlıyor. Müzede 1. Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar kullanılan 14 farklı ambulans sergileniyor.

Bursa'da, İnegöl Devlet Hastanesi içerisine kurulan ve 2020 yılında Kültür Bakanlığı tarafından özel müze olarak tescillenen 'Sağlık Tarihi Ambulans ve Oyun Ambulans Müzesi', her yıl milyonlarca kişiyi ağırlıyor. 1'inci Dünya Savaşı sırasında kullanılan bisiklet ambulans, Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan kağnı ambulansın yanı sıra 14 farklı ambulansın sergilendiği müze, ziyaretçilerini tarihe yolculuğa çıkarıyor.

İnegöl Devlet Hastanesi'nin içerisinde 2016 yılında 'Sağlık Tarihi Ambulans ve Oyun Ambulans Müzesi' kuruldu. Hastaneye gelen hastaların rahatlıkla görebileceği bir alanda oluşturulan müze, 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müze olarak tescillendi. 1'inci Dünya Savaşı'nda kullanılan bisiklet ambulans, Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan kağnı ambulansın yanı sıra 2000'li yıllara kadar kullanılan farklı marka ve modellerdeki araçlardan oluşan toplam 14 ambulans, hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları ile müzeyi görmek isteyen ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

YILDA 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Hastaneye gelen her hasta ve hasta yakınının müzenin önünden geçtiğini, doğal ziyaretçilerle birlikte yılda 1 milyondan fazla kişinin müzeyi ziyaret ettiğini belirten İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, İçinde bulunduğumuz müze 2016 yılında kuruldu ve 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müze olarak tescillendi. 1914 yılındaki 1'inci Dünya Savaşı'nda kullanılan bisiklet ambulanstan, 1920'li yıllarda Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan kağnı ambulanstan, 2000'li yıllara kadar kullanılmış olan toplam 14 ambulansımızı, bu alanda misafirlerimizin görmesi için hazırlamış durumdayız. Yolu düşen herkesi, İnegöl Devlet Hastanesi içerisinde yer alan Ambulans Tarihi Müzesi'ni gezerek bu güzel anı yaşamaya davet ediyoruz diye konuştu.

'KENDİMİZİ OLDUKÇA ŞANSLI HİSSEDİYORUZ'

Müzede sergilenen ambulansların Türkiye'nin dört bir yanından alınıp buraya getirildiğini belirten Başhekim Göçmen, Buradaki ambulansların hepsi imece usulü olarak toplandı. Türkiye'nin her yerinde ambulans olarak kullanılmış olan bu eserler, burada müze varlığını bilen kişiler tarafından bize ihbar edildi. Biz de onları burada sergilemek üzere sahiplerinden rica ettik. Bedelsiz olarak buraya gönderenler oldu. Büyük firmalarımızın sponsorluğunda buraya gelen ambulanslarımız oldu. İlgi oldukça fazla, çünkü İnegöl Devlet Hastanesi ana geçiş noktasında bulunduğu için, günde binlerce kişiyi ağırladığımız bir alan. Böylesine güzel bir ortamı insanlara hazırladığımız için, geçmişten geleceğe sağlık hizmetinin geçirmiş olduğu evrimi gösterme şansına sahip olduğumuz için, kendimizi oldukça şanslı hissediyoruz. Herkesi bu güzel atmosferde bu güzel duyguları yaşamaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA DA PAYLAŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müze için hazırlanan video klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, Erol Evgin'in seslendirdiği 'İşte böyle bir şey' şarkısı eşliğinde hazırlanan, içerisinde müzede bulunan eski ambulansların yanı sıra günümüzdeki ambulans helikopter, uçak helikopter, paletli ambulans, deniz ambulanslarının yer aldığı videoyu, Geçmişin tecrübesi, bugünün teknolojisiyle büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Yolumuzu umutla bekleyenler için notuyla paylaştı, 1. Dünya Savaşı zamanında kullanılan bisiklet ambulanstan günümüze dek kullanılan farklı kategorilerdeki ambulansları müzemizde görebilirsiniz. Ambulanslar, hayatımızda, müze konusu olacak kadar önemliö ifadelerini de kullandı.