Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 10 üretim tesisi ve bir deponun küle döndüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebi soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra araştırılacak. İlk belirlemelere göre zarar 1 milyar liranın üzerinde.

- İnegöl'deki yangında üretim tesisleri küle döndü

İlk belirlemelere göre zarar 1 milyar liranın üzerinde

Çıkış sebebi soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra araştırılacak

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 üretim tesisi ve bir deponun küle döndüğü fabrika alanındaki yangın 20 saat sonra tamamen söndürüldü. 110 dönümlük kapalı alanda yangının çıkış sebebinin soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından araştırılacağı belirtilirken ilk belirlemelere göre zararın 1 milyar TL' nin üzerinde olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde 110 bin metrekare kapalı alan içerisinde dün saat 16.25 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın şiddetiyle artan alevler fabrikaları da kullanılamaz hale getirdi. Yangına Bursa Büyükşehir İtfaiye, Tarım Aş., BUSKİ, Orman Bölge Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi, diğer ilçe belediyeleri, Emniyet Toma, Jandarma Toma, Balıkesir İtfaiyesi, Yalova İtfaiyesi, Kocaeli İtfaiyesi, İstanbul İtfaiyesi, Afad, gönüllü itfaiyeciler, Stklar olmak üzere tüm kurum kuruluşlarca toplamda 112 araç ve 415 personel ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarında, Orman Bakanlığına ait 3 helikopter ve 2 uçak ile İl Jandarma Komutanlığına ait 1 helikopter olmak üzere toplam 6 hava aracı görev aldı. Yangına müdahale çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. 110 dönüm arazi üzerine kurulu olan fabrikaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu olan diğer fabrikalara sıçramaması için canla başla çalışıp alevleri 10 saat sonra kontrol altına almayı başardı. 14 kişinin yaralanmasına neden olan yangının boyutu ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi.

Zarar 1 milyarın üzerinde

Tamamen yanan fabrika alanı 110 bin metrekare kapalı alandan oluşuyordu. Bir depo da dahil alanda bölümler halinde üretim yapan 10 fabrika yangında kullanılmaz hale geldi. İki gün devam eden yangının ikinci gününün sabahında ortaya çıkan görüntü savaş alanlarını aratmadı.

İnegöl Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ'da ilk belirlemelere göre, yangında zarar gören işletmelerin toplam zararının 1 milyarın üzerinde olduğunu bu rakamın daha da çıkabileceğini belirtildi. Öte yandan yangının çıkış sebebi ile ilgili çeşitli söylentilerin sosyal medya başta olmak üzere bazı basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan bilgilerin dolaştığını belirten Uğurdağ, bölgede soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Yangının çıkış sebebi soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri tarafından araştırılacak" diye konuştu.

Toplam 1 milyar liranın üzerinde zararın meydana geldiği bölgede kullanılmaz hale gelen depo ve fabrikaların isimleri ise şu şekilde:

Şişecam AŞ. İnegöl Depo - Yetkilisi: Müberra Bölükler

Orçam Mobilya Plastik Ürünleri Sanayi ve Ltd.