İnegöl'deki Yangında 10 Fabrika Etkilendi, Zarar 1 Milyar Liranın Üzerinde

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 10 fabrika etkilendi ve zararın 1 milyar liranın üzerinde olduğu belirtildi. Yangının söndürülmesi için büyük çaba harcandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaynak çalışması sırasında oluşan kıvılcımların süngerlere sıçramasıyla çıkan, 10 fabrikanın etkilendiği yangının ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre yangının zararının 1 milyar liranın üzerinde olduğu açıklandı. 7 saatte kontrol altına alınan ve İnegöl tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçen yangının söndürülmesi için 4 uçak, 2 helikopter, 112 araç ve 405 personel, 40 ton köpük ile 20 bin ton su kullandı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında 1 Ağustos'ta yangın çıktı. Mobilya üretimi sırasında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar, süngerleri tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek, depoya sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler diğer fabrikalara da sıçradı.

Aynı kompleks içerisinde bulunan metal, kağıt, şişe-cam, inşaat, mobilya, iplik ve tekstil alanında üretim yapan 10 fabrikada etkili olan yangına müdahale için, çevre illerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe itfaiye ekiplerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir ve Bilecik'ten gelen takviye ekiplerle birlikte 405 personel, 112 araçla söndürme çalışmalarına katıldı. Bursa ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlükleri ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 4 uçak ve 2 helikopter de yangına havadan müdahale etti.

YANGIN KORİDORLARI AÇILDI, KÖPÜK KULELERİ İLE MÜDAHALE EDİLDİ

7 saat süren yangının yol açtığı zararın 1 milyar liranın üzerinde olduğu açıklanırken, söndürme çalışmalarının detayları da ortaya çıktı. Önceden tekstil fabrikası olarak kullanılan ancak daha sonra 10 farklı firmaya kiraya verilen 110 bin metrekarelik tek parça yapıdaki yangının, alanın tamamına yayılmaması için yangın koridorları açıldı. Birbiri içerisine geçmiş 10 fabrikanın yer aldığı 110 dönümlük alanda, tampon bölgeler oluşturularak alevlerin daha da büyümesi önlendi. Ayrıca, robotik itfaiye aracı köpük kuleleri ile de yangına müdahale edildi. İnegöl tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçen yangının söndürülmesi için 40 ton köpük ile 20 bin ton su kullanıldı.

BAKAN YARDIMCISI, İNCELEMELERDE BULUNDU

110 dönümlük alanın 70 dönümlük kısmında etkili olan yangının ardından hasar tespit çalışmaları sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de İnegöl'e gelerek incelemelerde bulundu. Yangının zarara yol açtığı alanda Belediye Başkanı Alper Taban, kurum temsilcileri ve sanayicilerle bir araya gelen Dönmez, yangında zarar gören işletmelerin sahipleriyle de görüştü. Zararın en kısa sürede telafi edileceğini kaydeden Dönmez, izlenecek yol haritası hakkında firma sahiplerine bilgi verdi.