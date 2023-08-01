İnegöl'deki Yangına 5 İlden Takviye Ekipler Geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan yangın, diğer fabrikalara da sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 5 ilin takviye ekipleri de bölgeye geldi. Yangın havadan da görüntülendi.

5 İLDEN TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan ve aynı kompleks içerisinde bulunan metal, kağıt, şişe-cam, inşaat, mobilya, iplik ve tekstil alanında üretim yapan 9 fabrikaya daha sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte, 4 helikopter ve 2 uçağın havadan müdahalesi sona ererken, karadan müdahale ise sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe itfaiye ekiplerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir ve Bilecik'ten gelen takviye ekiplerle birlikte 400'ü aşkın personel, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/İNEGÖL (Bursa),