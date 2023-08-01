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İnegöl'deki Yangın Havadan Görüntülendi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 4 fabrikanın alev topuna döndüğü yangın havadan dron ile görüntülendi. Yangın, iplik üretimi yapan bir fabrikada başladı ve diğer fabrikalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri ve AFAD yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 fabrikanın alev topuna döndüğü yangın havadan dron ile görüntülendi.

İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi'nde iplik üretimi yapan bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Yangın cam, mobilya ve metal fabrikalarına da sıçradı, alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama ihtimaline karşı AFAD ekibi de geldi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 4 fabrikadaki alevler havadan dron ile görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İnegöl Bursa Güncel Haberler

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