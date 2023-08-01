İnegöl'deki Yangın Havadan Görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 4 fabrikanın alev topuna döndüğü yangın havadan dron ile görüntülendi. Yangın, iplik üretimi yapan bir fabrikada başladı ve diğer fabrikalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri ve AFAD yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.