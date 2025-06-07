İnegöl'deki Yabancı Uyruklu Ailenin Evinin Üst Katında Yangın Çıktı

İnegöl'deki Yabancı Uyruklu Ailenin Evinin Üst Katında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı iki katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olayın önemini artırdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin, alevlere müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Hacı Süleyman Sokak'ta bulunan ve Suriye uyruklu ailenin ikamet ettiği 2 katlı binanın en üst katında çıktı. Aile üyelerinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Etkilenen birinin olmadığı yangında evde hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.