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İnegöl'deki Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

İnegöl'deki Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında çatının çökmesi sonucu bir itfaiye eri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çatının çökmesi sonucu yaralanan bir itfaiye eri de sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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