Üye Girişi
Haberler

İnegöl'deki Tekstil Fabrikasında Kimyasal Sızıntı: 11 İşçi Hastanede Tedavi Altına Alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen kimyasal sızıntı sonucu 11 işçi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında kimyasal sızıntıdan etkilenen 11 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Hidroklorik asit kutusu yere dökülünce suyla temas ederek reaksiyon oluşturdu. Oluşan reaksiyonla kimyasal gaz, fabrikaya hızla yayılmaya başladı. Gazdan etkilenen 11 işçi fenalaştı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İşçiler olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikadaki diğer işçiler ise tahliye edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Süper Lig maçları neden ertelendi? Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir maçları ne zaman oynanacak, neden ertelendi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 17-18 AĞUSTOS | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ertelendi mi? Galatasaray- Gaziantep maçı neden ertelendi? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Sefa Doğanay kimdir? Sefa Doğanay hayatı ve biyografisi! Sefa Doğanay kaç yaşında, nereli? Derya Bedavacı kimdir? Derya Bedavacı hayatı ve biyografisi! Derya Bedavacı kaç yaşında, nereli? Yakışıklı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yakışıklı filmi ne zaman, nerede çekildi? Yakışıklı filmi gerçek mi? Kibarca Öldürmek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibarca Öldürmek filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tamirci filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi gerçek mi? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi? Ambulans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ambulans filmi ne zaman, nerede çekildi? Ambulans filmi gerçek mi? Mumya Geri Dönüyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mumya Geri Dönüyor filmi ne zaman, nerede çekildi? MECLİS'TEKİ KAVGADAN GÖRÜNTÜLER Ahmet Şık yaralandı mı? Olay nedir? Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün başlıyor? Yalı Çapkını 3. sezon hangi tarihte başlıyor? MECLİS TV CANLI İZLE! TBMM 16 Ağustos Cuma ne oldu? Meclis'te ne yaşandı? Ahmet Şık milletvekili mi? Ahmet Şık hangi partiden? Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir? Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, nereli? Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kaç yaşında ve nereli? Alpay Özalan, Ahmet Şık'a neden yumruk attı? Meclis'te kavga! VİDEO İZLE Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı! Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü?
title