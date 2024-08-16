İnegöl'deki Tekstil Fabrikasında Kimyasal Sızıntı: 11 İşçi Hastanede Tedavi Altına Alındı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında kimyasal sızıntıdan etkilenen 11 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Hidroklorik asit kutusu yere dökülünce suyla temas ederek reaksiyon oluşturdu. Oluşan reaksiyonla kimyasal gaz, fabrikaya hızla yayılmaya başladı. Gazdan etkilenen 11 işçi fenalaştı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İşçiler olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikadaki diğer işçiler ise tahliye edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.