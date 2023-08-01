İnegöl'deki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, bitişikteki fabrikalara da sıçradı. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da müdahale ediliyor.

YANGIN ORMAN ÜRÜNLERİ FABRİKASINDA ÇIKTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında bulunan, orman ürünleri üretimi yapan fabrikada saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, bitişikteki fabrikalara da sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışanlar tahliye edilirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği, bir kişinin ise kolunda yanığa bağlı yaralanma olduğu öğrenildi.

Olay yerine giderek çalışmaları yerinde takip eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, 100'e yakın personelle yangına müdahale edildiğini belirterek, "Orçal isimli mobilya fabrikasında saat 15.30 gibi yangın çıktı. İlk 6 dakikada ekipler müdahaleye başladı. Bütün ekiplerimizi buraya sevk etmiş bulunmaktayız. Şu an itibarıyla 50'ye yakın araçla, 100'e yakın personelle müdahale ediliyor. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 helikopter, Balıkesir ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan 1'er helikopterle müdahale ediliyor. Çevre illerden de küle köpük dediğimiz uygulamayı, AFAD başkanlığı üzerinden istedik. Şükürler olsun içeride herhangi bir insan yok, insan tahliyeleri yapılmış. Yangın büyük. Bir can kaybı olmadığını değerlendirdik. 2 tane dumandan etkilenen, hastanede tedavi gören, durumu ağır olmayan hastamız var. Fabrika yetkililerinin bir tespiti yok. Burası iç içe geçmiş fabrikalar var. 110 dönüm üzerine kurulmuş bir fabrika. Fabrikanın yarı kısmından itibaren müdahale etmeye çalışıyoruz, diğer kısmı kurtaralım diye" ifadelerini kullandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -