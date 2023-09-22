İnegöl'deki Orman Ürünleri Fabrikasında Patlama: 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, orman ürünleri fabrikasında meydana gelen patlamada işçilerden Zeyneddin E. (26), yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Talaş silosundaki patlamanın ardından yangın çıkarken, Zeyneddin E. isimli işçi yaralandı. Kollarından yaralanan işçi, özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)