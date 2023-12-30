İnegöl'deki Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mahmudiye Mahallesi Semiz Sokak'ta imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.