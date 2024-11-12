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İnegöl'deki Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

İnegöl'deki Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokak üzerinde mobilya imalatı yapılan tesisin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin kısa sürede alevleri söndürdüğü bölgede, soğutma çalışması devam ediyor.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için ise çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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