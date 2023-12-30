İnegöl'deki Mobilya İmalathanesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki koltuk üretim fabrikasına da sıçramıştı. Dumandan etkilenen bir kişi olay yerinde müdahale edildi. İmalathanede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mahmudiye Mahallesi Semiz Sokak'ta imalathanede yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, imalathanenin yanında bulunan koltuk üretim fabrikasının da bir bölümüne sıçradı.
Yangında bir kişi dumandan etkilenirken, vatandaşlar imalathanedeki bazı malzemelerin zarar görmemesi için dışarıya çıkarttı.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, imalathanede soğutma çalışmaları sürüyor.