İnegöl'deki Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen bir işçi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

İnegöl'de, Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi sonucu belirtilen adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polisler çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri ise bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıp söndürdü. Dumandan etkilenen bir işçi ambulansta yapılan müdahalenin ardından, tedbir amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)