İnegöl'deki Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya imalat fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalat fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi 13. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir koltuk iskeleti fabrikasından duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel