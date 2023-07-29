İnegöl'deki Metal İşleme Atölyesinde Patlama: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir metal işleme atölyesinde boya kazanı patladı. Patlama sonucunda atölyenin tavanı çöktü ve 2 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.