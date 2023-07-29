İnegöl'deki Metal İşleme Atölyesinde Patlama: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir metal işleme atölyesindeki boya kazanının patlaması sonucu işyeri savaş alanına döndü. Patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı ve işyeri önündeki 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren metal işleme atölyesindeki boya kazanı patladı. Patlamanın ardından işyeri savaş alanına döndü; 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın etkisiyle işyeri önündeki 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 15.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ömer Esin Sokakta faaliyet gösteren metal işleme atölyesinde meydana geldi. İşyerindeki boya kazanı yüksek basınç nedeniyle bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle üst katın tavanı da çöktü. İşyeri savaş alanına döndü. Olay sonucu işyerinde çalışan Muhammed Ali Şen(26) ve ağabeyi Talha Şen(28) hafif şekilde yaralandı.

2 araç hasar gördü

Patlamanın etkisiyle işyeri önünde park halinde olan otomobil ile hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA