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İnegöl'deki İplik Fabrikasında Yangın Çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İnegöl ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

İtfaiye İnegöl Bursa Güncel Haberler

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