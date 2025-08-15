İnegöl'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa-Ankara kara yolundaki bir geri dönüşüm atık deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangına müdahale etmek istediği sırada itfaiye aracının üzerinden düşen itfaiye eri Hüseyin E. (28), ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.