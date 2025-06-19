İnegöl'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası tesiste hasar meydana geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası tesiste hasar oluştu.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel