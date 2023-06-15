İnegöl'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. İnegöl, Yenişehir, Kestel ve Gürsu ilçelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, Suriye uyruklu işçiler Abülrezzak E. (25) ile Muhammed A. (23) dumandan etkilendi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),