İnegöl'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangına tesis çalışanları ilk müdahaleyi yaparken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Akhisar Mahallesi girişinde yer alan geri dönüşüm tesisinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi, tesis çalışanları yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yenişehir, Kestel ve Gürsu ilçelerinden de takviye ekipler sevk edilirdi.Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.