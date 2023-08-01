Üye Girişi
Haberler

İnegöl'deki Fabrikada Çıkan Yangın Yanındaki 3 Fabrikaya da Sıçradı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı. Metal, mobilya ve iplik fabrikalarındaki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title