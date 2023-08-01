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İnegöl'deki Fabrika Yangınına 2 Uçak ve 3 Helikopter Müdahale Ediyor

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan fabrika yangınına havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadan ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

2 UÇAK VE 3 HELİKOPTER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında bulunan, orman ürünleri üretimi yapan fabrikada çıkan ve 3 fabrikaya daha sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına havadan 3 helikopter ve 2 uçak ile karadan ise 50'nin üzerinde itfaiye aracı ve 100'e yakın personelle müdahale devam ediyor.

Yavuz YILMAZ- Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/İNEGÖL (Bursa), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İtfaiye İnegöl Bursa Güncel Haberler

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