İnegöl'deki Düğünde Tavuklu Pilav Zehirlenmesi: 21 Kişi Hastaneye Başvurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi, hastaneye başvurdu.

Kırsal Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen bazı davetlilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı.

Rahatsızlanan kişiler, İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan 21 kişi, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.