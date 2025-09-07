Haberler

İnegöl'deki Düğün Sonrası Gıda Zehirlenmesi İddiası: 21 Kişi Hastaneye Başvurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde düğünde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi, hastaneye başvurdu.

İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir düğünün ardından saat 01.00 sıralarında davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Bir süre sonra davetlilerden bazılarında mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 21 kişi, İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
