İnegöl'deki Apartman İnşaatında İşçi Yüksekten Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartman inşaatında çalışan 31 yaşındaki işçi Orhan Y., dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartman inşaatında yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.

Akhisar Mahallesi 7. Çıkmaz Sokak'ta bulunan 3 katlı apartman inşaatında çalışan işçi Orhan Y. (31), dengesini kaybederek havalandırma boşluğunun zeminine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Orhan Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

