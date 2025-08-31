İnegöl'deki Apartman İnşaatında İşçi Yüksekten Düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartman inşaatında çalışan 31 yaşındaki işçi Orhan Y., dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.
Akhisar Mahallesi 7. Çıkmaz Sokak'ta bulunan 3 katlı apartman inşaatında çalışan işçi Orhan Y. (31), dengesini kaybederek havalandırma boşluğunun zeminine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Orhan Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel