İnegöl'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İnegöl- Yenişehir kara yolu İstaş Kavşağı'nda Ömer Ö. idaresindeki 41 AIH 979 plakalı tır, aynı yönde arıza nedeniyle durakladığı öğrenilen Özcan Ilgar yönetimindeki 16 ALB 445 plakalı kamyonete ve Musa Mengüverdi'nin kullandığı 11 DE 316 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada, tırın sürüklemesi sonucu yolun dışına çıkan kamyonette bulunan Ufukcan Ilgar yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel