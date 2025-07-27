İnegöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayda, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan otomobilin sürücüleri ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde, Batuhan S. (18) idaresindeki 16 BHS 707 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Alanur K. (22) yönetimindeki 16 AGH 700 plakalı otomobile çarptı. Bu araç da Mehmet Ali A. (46) idaresindeki 16 BPH 431 plakalı otomobile vurdu.

Kazada sürücüler Batuhan S. ve Alanur K. ile 16 AGH 700 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melisa A. (21) ve Naz N. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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