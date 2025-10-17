İnegöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Akhisar Mahallesi Bursa-Ankara karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada sürücülerden Bilal B. ve Lina Shabib C. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel