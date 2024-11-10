İnegöl'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Mehmet P. (27) yönetimindeki 34 FVM 558 otomobil, iddiaya göre ters yönden seyreden 16 BAF 038 plakalı motosiklete çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkasından gelen Muharrem E. (20) idaresindeki 16 AYA 633 plakalı otomobil, fren yapan otomobile arkadan çarptı. Muharrem E.'nin aracına da arkasında seyir halinde olan Özcan Ş.(30) yönetimindeki 35 DC 2232 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan 34 FVM 558 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Murat Y. (53) ile Süleyman Y. (8) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alınırken kaza da trafiğe kapanan yol, ekiplerinin araçları yoldan kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.