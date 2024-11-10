Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

İnegöl'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil ve 1 motosiklet karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Mehmet P. (27) yönetimindeki 34 FVM 558 otomobil, iddiaya göre ters yönden seyreden 16 BAF 038 plakalı motosiklete çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkasından gelen Muharrem E. (20) idaresindeki 16 AYA 633 plakalı otomobil, fren yapan otomobile arkadan çarptı. Muharrem E.'nin aracına da arkasında seyir halinde olan Özcan Ş.(30) yönetimindeki 35 DC 2232 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan 34 FVM 558 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Murat Y. (53) ile Süleyman Y. (8) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alınırken kaza da trafiğe kapanan yol, ekiplerinin araçları yoldan kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin davasında 3. gün! İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim

İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim

 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

 Ankara Büyükşehir, Ebru Gündeş konserinin maliyetini açıkladı

Ankara Büyükşehir, Ebru Gündeş konserinin maliyetini açıkladı
21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.