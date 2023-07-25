İnegöl'de zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralanan anne ve çocuklarının yaşadığı korku ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan ilçe merkezine seyir halinde olan Abdullah Ç. (41) yönetimindeki 43 UR 211 plakalı otomobil, kavşakta, aniden yavaşlayan Şerif D. (41) yönetimindeki 11 SD 854 plakalı otomobile arkadan çarptı. 43 UR 211 plakalı otomobile arkasından gelen İbrahim K. (32) yönetimindeki 16 ATU 631 plakalı kamyonet, kamyonete de Emre U.?nun (45) kullandığı 34 GEU 700 plakalı otomobil çarptı. 4 aracın karıştığı kazada, 43 UR 211 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Sibel U. (34), oğlu Ahmet Can U. (6) ve kızı Eslem U. (2), yaralandı. Yaralı anne ile çocuklarının yaşadığı panik ve korku ise yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)