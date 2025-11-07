İnegöl'de Zabıta, Çekirdek Kabuğu Atan Gençlere Ceza ve Temizlik Uyguladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekirdek kabuklarını yere atan kişileri tespit eden zabıta ekipleri, bu kişilere kirlettikleri bölgeye temizletti.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kamusal alanda çöplerini yere atan kişiler, belediyenin İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nden 7 gün 24 saat esasına göre anlık denetimler gerçekleştiriliyor.

Kameralar yardımıyla denetimlerini sürdüren ekipler, Merkez Park'ta bir grup gencin çekirdek kabuklarını yere attığını tespit etti.

Harekete geçen zabıta ekipleri, yere çekirdek kabuğu atan gençlerin bölgeyi temizlemelerini sağladı.

Ekiplerin uyarıda bulunduğu gençlere para cezası da uygulandı.