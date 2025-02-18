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İnegöl'de Yürüyüş Yapan Vatandaş Altın Dolu Keseyi Polise Teslim Etti

İnegöl'de Yürüyüş Yapan Vatandaş Altın Dolu Keseyi Polise Teslim Etti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yürüyüş yapan Yağız Ağatürk, bulduğu altın dolu keseyi sahibinin bulunması için polise teslim etti. Polis, altının sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, yürürken bulduğu altın dolu keseyi polise teslim etti.

Ertuğrulgazi Caddesi'nde işe gitmek için yürüyen Yağız Ağatürk, içinde altın bulunan bir kese buldu.

Bir süre etrafta araştırma yapan Ağatürk, daha sonra keseyi sahibinin bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

Polis ekipleri altının sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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