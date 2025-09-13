Haberler

İnegöl'de Yön Levhasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yol kenarındaki yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yol kenarındaki yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Makhemud Nazhibow (31) ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine giden yabancı uyruklu Makhemud Nazhibow'un kullandığı WWE-2RR3 plakalı Polonya tescilli otomobil, dönüş sırasında yol kenarındaki yön levhası direğine çarptı. Kazada, araçta sıkışan Nazhibow ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılıp ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Nazhibow, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

-Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
