İnegöl'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı - Haberler

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İnegöl'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

AA - Uğur Çiçek - Güncel
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İnegöl'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Adanan Menderes Bulvarı'nda Umut C. idaresindeki 16 AEF 955 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedanur K. (18) ve Hatun Ö'ye (21) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Otomobil, İnegöl, Bursa, Umut, Güncel, Haberler

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