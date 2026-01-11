İnegöl'de Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Anne ve Kızına Minibüs Çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu minibüsünün çarptığı anne ile kızı yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi Özkervan Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Nizamettin T. (40) yönetimindeki 16 M 06144 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyma A. (40) ile kızı Asel A.'ya (16) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan anne ve kızı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.