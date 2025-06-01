İnegöl'de Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 4 Yaralı

İnegöl'de Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 1'i bıçakla olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma şüphelileri yakaladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 1'i bıçakla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Soner A. (30) ile arkadaşı İ.A, Yeniceköy Mahallesi'nde yol verme nedeniyle Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Taha A. bıçakla, Sabahattin A, Oğuzhan A. ve Salih A. aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Erdoğan'ın çağrısına uydular! 10 yıldır kimse ağzına sürmüyor
Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu

Çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.