İnegöl'de Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 4 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 1'i bıçakla olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma şüphelileri yakaladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 1'i bıçakla olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Soner A. (30) ile arkadaşı İ.A, Yeniceköy Mahallesi'nde yol verme nedeniyle Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Taha A. bıçakla, Sabahattin A, Oğuzhan A. ve Salih A. aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel