İnegöl'de Yol Kenarında Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kara yolunun yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, sürücülerin ve itfaiyenin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kara yolunun yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, sürücülerin ve itfaiyenin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezit Boğazı mevkisinde yol kenarındaki ağaçlık alanda çıktı. Alevleri gören sürücüler, araçlarından inerek yangına müdahale ederken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını 1,5 saatte söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel