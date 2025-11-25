İnegöl'de Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü ilçede, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Yoğun siste araçlarıyla yolculuk ederken güçlük çeken sürücüler, farlarını yakıp yavaş ilerlerken, bazıları ise yol kenarına park edip, beklemeyi tercih etti.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),