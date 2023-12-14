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İnegöl'de Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

14 Aralık 2023 09:49 Güncelleme: 09:50 Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun sis, trafikte aksamalara yol açtı. Alanyurt, Mesudiye ve Akhisar bölgelerinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri sis nedeniyle yavaş seyretmek zorunda kaldı ve bazı bölgelerde araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldılar. Sisin etkisi ilerleyen saatlerde azalınca trafik normale döndü.