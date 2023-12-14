İnegöl'de Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun sis, trafikte aksamalara yol açtı. Alanyurt, Mesudiye ve Akhisar bölgelerinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri sis nedeniyle yavaş seyretmek zorunda kaldı ve bazı bölgelerde araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldılar. Sisin etkisi ilerleyen saatlerde azalınca trafik normale döndü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun sis, trafikte aksamalara yol açtı.
Alanyurt, Mesudiye ve Akhisar bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Günün ilk ışıklarıyla yaşanan sis dolayısıyla araç sürücüleri trafikte yavaş seyretmek zorunda kaldı.
Bazı bölgelerde yoğun sis nedeniyle sürücülerin araçlarını yol kenarına park ederek beklediği görüldü.
Ulaşımda aksamalara yol açan sisin etkisi ilerleyen saatlerde azalınca trafik normale döndü.