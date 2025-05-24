İnegöl'de Yılan Popülasyonu Artışı Mahalleliyi Tedirgin Ediyor

İnegöl'de Yılan Popülasyonu Artışı Mahalleliyi Tedirgin Ediyor
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yılan popülasyonundaki artış nedeniyle vatandaşlar endişe yaşıyor. Osmaniye Mahallesi'nde bir otomobilin motoruna giren yılan, sürücüye zor anlar yaşattı. Belediye, ilaçlama ve çevre temizliği çalışmalarını hızlandırdığını açıkladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bazı mahallelerde yılan popülasyonunun artması mahalleliyi tedirgin etti. Osmaniye Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan sürücüye zor anlar yaşattı.

İnegöl ilçesine bağlı Alanyurt, Fatih, Osmaniye, Deydinler mahallelerinde yılan popülasyonunun artması, mahalleliyi tedirgin etti. Yolda, binaların içinde ve araçların motor kısmından yılan çıktığını görenler, durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Evlerinin bahçesinde ve çevresinde yılanlarla karşılaştıklarını söyleyen mahalleli, çocuklarının ve evcil hayvanlarının güvenliğinden endişe duyduklarını ifade etti.

Osmaniye Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan, sürücüye zor anlar yaşattı. Başka bir sürücü de aracının motor bölümüne giren yılanı çıkarmak için otomobilin altında ateş yaktı.

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilaçlama ve çevre temizliği çalışmalarını hızlandırıldığı duyuruldu. Açıklamada, özellikle boş arsalar, otluk alanlar ve su kaynaklarının çevresinde dikkatli olunması gerektiği de vurgulandı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL/(BURSA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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