İnegöl'de Yıkım Sırasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın yıkım çalışması sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi'nde bir binanın yıkım çalışması sırasında, arka kısımda biriken hurdalık ve çöplerin henüz belirlenemeyen nedenle alev almasıyla yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.