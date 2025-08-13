İnegöl'de Yıkım Sırasında Çıkan Yangın Söndürüldü

İnegöl'de Yıkım Sırasında Çıkan Yangın Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın yıkım çalışmaları sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, hurdalık ve çöplerin alev alması sonucunda başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın yıkım çalışması sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi'nde bir binanın yıkım çalışması sırasında, arka kısımda biriken hurdalık ve çöplerin henüz belirlenemeyen nedenle alev almasıyla yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.