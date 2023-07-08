İnegöl'de yıkım işçisi duvar altında kaldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, balyozla metruk binayı yıktığı sırada devrilen duvarın altında kalan yıkım işçisi İhsan Y. (65) yaralandı.

Olay saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yıkım işçisi İhsan Y., Azizler sokakta bulunan bir metruk binayı yıkmak için hazırlık yaptı. İhsan Y., balyozla yıkım yaptığı sırada devrilen duvarın altında kaldı. İhsan Y., çevre sakinleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)