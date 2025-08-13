İnegöl'de Yıkım Halindeki Apartmanın Bahçesinde Yangın Çikti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için yıkımına başlanan 6 katlı apartmanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için yıkımına başlanan 6 katlı apartmanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi'ndeki 6 katlı binanın depreme dayanıksız olduğu için yıkımına başlandığı sırada, kullanılmayan eşyaların olduğu bahçede yangın çıktı. Saat 13.30 sıralarında çıkan yangına müdahale için, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, çevredeki evlere sıçramadan 1 saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

