İnegöl'de yıkım çalışması sırasında işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir yıkım çalışması sırasında bir işçi yaklaşık 4 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı. İhsan Y. isimli işçi, yıkım malzemelerinin de üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumu iyi.