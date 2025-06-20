İnegöl'de Yemekten Zehirlenen 30 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de Yemekten Zehirlenen 30 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir koltuk fabrikasında öğle yemeği sonrası zehirlenen 30 işçi, hastanede tedavi altına alındı. İşçilerin durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğlen yedikleri yemekten zehirlenen 30 fabrika işçisi, hastanede tedaviye alındı.

İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren koltuk fabrikasında çalışan işçilerde, öğle yemeği sonrası, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti başladı. Özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen 30 işçi, zehirlenme teşhisiyle tedaviye alındı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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