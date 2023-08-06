İnegöl'de yeğenini darbettiği iddia edilen kişi, 38 gün sonra uyuşturucu ile yakalandı

İnegöl'de yeğenini darbettiği iddia edilen kişi, otomobille evinin önünden geçerken tabancayla yaraladığı eşi, 38 gün sonra uyuşturucu ile yakalandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı ve üzerinde uyuşturucu ile birlikte tabanca bulundu. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yeğeni Leyla Demir'i darbettiği iddia edilen eşi Kenan Demir'i, otomobille evinin önünden geçerken tabancayla yaralayan Resul Tekin (35), 38 gün sonra uyuşturucu ile yakalandı.

Olay, 28 Haziran saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir hafta önce yeğeni Leyla Demir'in, eşi Kenan Demir tarafından darbedildiğini öğrenen Resul Tekin, duruma sinirlendi. Akşam saatlerinde Kenan Demir'in arkadaşı Volkan D.'nin kullandığı 16 AZD 671 plakalı otomobille evinin önünden geçtiğini gören Resul T., evinde bulunan tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan biri Kenan Demir'in bacağına isabet ederken, diğer kurşunlar otomobilin sağ arka lastiğine ve kapılarına isabet etti. Kenan Demir'in yaralandığını gören arkadaşı Volkan D., patlayan lastiğine rağmen arkadaşını İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kenan Demir, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sorgulaması tamamlanan Resul Tekin, adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Aile içi olaylar yüzünden ateş ettim. Pişmanım" dediği öğrenilen şüpheli mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.