İnegöl'de yeğenine şiddet uygulayan adam, yeğeninin eşini tabancayla yaraladı

Olay, saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir hafta önce yeğeni Leyla Demir'in, eşi Kenan Demir tarafından darbedildiğini öğrenen Resul T., duruma sinirlendi. Akşam saatlerinde Kenan Demir'in arkadaşı Volkan D.'nin kullandığı 16 AZD 671 plakalı otomobille Sezgin Sokak'taki evinin önünden geçtiğini gören Resul T., evinde bulunan tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan biri Kenan Demir'in bacağına isabet ederken, diğer kurşunlar otomobilin sağ arka lastiğine ve kapılarına isabet etti. Kenan Demir'in yaralandığını gören arkadaşı Volkan D., patlayan lastiğine rağmen arkadaşını İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kenan Demir, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan Resul T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.