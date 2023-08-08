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İnegöl'de Yaya Kaza Geçirdi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Cemal Burhan (62), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonucunda ağır yaralanan Burhan, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Cemal Burhan (62), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde Mezit-3 mevkisinde meydana geldi. İsmail B. yönetimindeki 06 DEH 845 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmek isteyen Cemal Burhan'a çarptı. Ağır yaralanan Burhan, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cemal Burhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi İnegöl Bursa Güncel Haberler

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